İsrail'de askeri operasyonda 2 Filistinli öldürüldü

Batı Şeria’da İsrail’in gerçekleştirdiği bir askeri operasyonda iki Filistinlinin öldüğü açıklandı. Operasyon, İsrail’de geçen hafta 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından düzenlendi.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Ramallah'ta Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria’da bulunan Cenin kentinde gerçekleştirdiği askeri operasyonda 17 ve 23 yaşlarında iki erkek Filistinlinin öldüğü belirtildi. Açıklamada bir kişinin de yaralandığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Askeri operasyon, İsrail’de geçen hafta meydana gelen ve 11 kişinin ölümüyle sonuçanan saldırıları takiben gerçekleştirildi. İsrail ordusu, askerlerin Cenin kentinde 11 kişinin öldürüldüğü saldırının şüphelilerini yakalamak için bulunduklarını belirtti. Paylaşılan bilgilerde, askerlere ateş açılmasının ardından, askerlerin de ateşle karşılık verdiği ve bu sırada bir askerin yaralandığı belirtildi. Mevcut görüntü kayıtlarında askeri araçlar, silahlı askerler, bir ambulans ve bir kişinin yerde yattığı görülüyor. Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetmişti.Bu saldırı, İsrail'de son bir hafta içerisinde düzenlenen üçüncü ölümlü saldırı olarak kaydedilmişti. Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, pazar günü Hadera kentinde İsrailli iki polisin öldürüldüğü, dört memurun da yaralandığı olayın sorumluluğunu üstlenmişti. İsrail, hafta sonu başlayacak olan Ramazan ayından önce gerginliğin daha da tırmanmasından endişe ediyor. İsrail ordusunun, güvenliği sağlamak için bin asker ile emniyet birimlerine destek olduğu ve Batı Şeria’ya da ilave kuvvet gönderdiği açıklandı. dpa / AI, TY © Deutsche Welle Türkçe