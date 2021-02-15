İsrail'de aşılanan grup incelendi: Semptomatik Covid-19 vakaları yüzde 94 oranında düştü

İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısının iki dozunun da uygulandığı 600 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, semptomatik Covid-19 vakalarında yüzde 94 oranında düştüğünü gösterdi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Koronavirüs aşılama sürecinin en hızlı ilerlediği ülke olan İsrail'de nüfusun yarısından çoğuna sağlık hizmeti sunan kurum, aşının etkisi üzerine geniş çaplı bir araştırma yaptı. Pfizer ve BioNTech'in aşısının iki dozunu da olan 600 bin kişinin, aynı sayıda benzer tıbbi geçmişte aşı olmayan kişilerle karşılaştırıldığı aşılamada semptomatik vakaların yüzde 94 oranında düştüğü tespit edildi.

Kurum, aynı grubun Covid-19 nedeniyle ağır hastalanma oranının da yüzde 92 oranında düştüğünü belirtti.

İsrail'de ulusal verileri toplayan Weizmann Bilim Enstitüsü'nden araştırmacılar, 60 yaş üstü ve 55 yaş üstü gruplarda aşılananlarda hastaneye yatma ve ağır hastalık sayılarında sert bir düşüş olduğunu belirtti.