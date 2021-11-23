İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı

İsrail'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların Koronavirüs'le karşı aşılanmasına başlandı.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlatılan aşılama programlarında yaş aralıkları giderek genişletiliyor. İsrail'de aktif vakaların neredeyse yarısını oluşturan 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına başlandı.

İsrail medyası, belirtilen yaş grubu arasında ilk gün yoğunluk yaşanmadığını belirtti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmaya teşvik etmek amacıyla 9 yaşındaki oğlu David'i aşı merkezine götürdü. Başbakan Bennett, ailelere seslenerek, "Aşı, çocuklarımızı ve aynı zamanda ebeveynleri de koruyor" dedi.

Dokuz milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de Koronavirüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 341 bin 305 vaka tespit edilirken, 8 bin 177 kişi hayatını kaybetti.