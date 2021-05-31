İsrail'de 12 yıllık iktidarının sona erme ihtimali olan Netanyahu'dan koalisyon hükümeti uyarısı: Ülke güvenliğine tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisini dışarıda bırakacak veya kendi hükümetinin yerini alacak bir koalisyonun ülke güvenliğine tehdit oluşturacağını iddia etti.

Aşırı milliyetçi ve aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurulması için Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurmuştu. Bennett'in açıklamasını değerlendiren Netanyahu, 'aşırı sağcı dostlarını' merkezde yer alan bir partiyle kurulacak olası koalisyonu desteklememeye çağırdı.

Netanyahu karşıtı blokun hükümeti kurmak için çarşamba gününe kadar süreleri bulunuyor. Muhalefet başarılı olursa, ülkenin en uzun süre görevde (2009'dan bu yana) kalan başbakanının iktidarı sona erebilir.

Başı yolsuzluk suçlamalarıyla dertte olan ve hapse girme durum bulunan Netanyahu, 23 Mart'ta yapılan seçimde hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Mevcut şartlarda Netanyahu karşıtı blok, ancak Arap milletvekillerinin desteğini alabilirse koalisyon hükümeti kurabilir.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 5 Mayıs'ta hükümeti kurma görevini verdiği Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid, koalisyon kurulmasının önünde ciddi engeller bulunduğunu dile getirdi.

Lapid bununla birlikte, "Engellerin üstesinden birlikte gelmek zorundayız. Daha büyük hedefe ulaşmak ve önümüzdeki günlerde tavizlerde bulunup bulamayacağımızı görmek için bu bizim ilk sınavımız" diye konuştu.

"Yüzyılın aldatmacası"

Euronews'in haberine göre; Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını açıklayan Bennett'i, yüzyılın aldatmacasını gerçekleştirmekle suçladı.

"Sol bir hükümet kurmayın, böylesi bir hükümet İsrail'in güvenliği ve geleceği için bir tehlikedir" diyen 71 yaşındaki Netanyahu, Bennett'in İsrail kamuoyunu yanılttığını ileri sürerek, Yamina liderinin tek umursadığı şeyin başbakan olmak olduğunu iddia etti.

Solcu liderlerinin 'İsrail'in güvenliğini zayıflatabileceğini' ima eden Netanyahu, "Bunun İsrail'in caydırıcılığı üzerindeki etkisi ne olacak? Düşmanlarımıza nasıl bakacağız? İran ve Gazze'de ne diyecekler?" şeklinde konuştu.

Yamina lideri Bennett, dün düzenlediği basın toplantısında Netanyahu liderliğinde sağcı hükümetin kurulması seçeneğinin mümkün olmadığını belirterek, Lapid ile koalisyon kurmak için çalışacağını belirtmişti.

Söz konusu koalisyonun kurulması durumunda ilk 2 yıl Bennett başbakan olacak, sonraki 2 yıl koltuğa Lapid oturacak.

Bennett-Lapid liderliğinde koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl aralıksız oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybedecek.