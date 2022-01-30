İsrail Cumhurbaşkanı, tarihi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yola çıktı

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İsrail Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un tarihi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yola çıktığını duyudu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, “Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan’ın kişisel davetiyle Birleşik Arap Emirlikleri liderliğiyle görüşeceğim. Ona iyi dileklerimi sunuyorum ve İsrail’le barış anlaşmasını biçimlendirmesi, bütün bölgeye, bölge halkı için barışın tek alternatif olduğu mesajını göndermesiyle, cesareti ve güçlü liderliği için minnettarım” dedi.

Herzog’un ziyareti, İsrail’den BAE’ye cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, BAE’ye geçen yılın aralık ayında gitmişti.

İsrail ile BAE, geçtiğimiz sene 15 Eylül'de eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin himayesinde Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik İbrahim Anlaşması'na imza atmıştı.