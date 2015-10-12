İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a mektup: Şiddet kullananlara karşı birlikte durmalıyız

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin Ankara'da gerçekleşen, resmi rakamlara göre 97 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mektubunda "Diyalog yerine şiddet kullananlara karşı birlikte durmalıyız" dedi.

NTV’de yer alan habere göre; Ankara'daki terör saldırısına ilişkin bir taziye mesajı da üst düzey diplomatik ilişkilerin kesildiği İsrail'den geldi. Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mektubu gönderdi. Rivlin mektubunda, "Ankara'da barış arayanların hedef alındığı saldırı bizi şoke etti' dedi.

"Dünyanın genelinde ama özellikle bölgemizde hepimiz terör tehdidi ile karşı karşıya kalıyoruz" mesajı veren İsrail Cumhurbaşkanı, "Diyalog yerine şiddet kullananlara karşı birlikte durmalıyız" ifadesini kullandı.

Rivlin mektubunu, "Bölgemizdeki tüm insanların daha iyi ve daha güvenli geleceği için, sizin de benim umudumu paylaştığınıza inanıyorum" sözleriyle bitirdi.