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Ankara'daki patlama anının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

Görüntülerde bazı kişilerin bombacıyı gördüğü anlaşılan sesler de duyuluyor

12 Ekim 2015 21:04

Ankara'da Barış Mitingi öncesi, 97 kişinin ölümüne neden olan 2 patlamadan birini görüntüleyen Çukurova Üniversitesi İletişim Bilimleri 3'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Melike Tombak, olayın şokunu hala üzerinden atamadığını söyledi. Tombak, "İlk anda herşey çok güzeldi, ben halayı çekerken patlama görüntüsü kadrajıma girmiş" dedi. Genç kızın çektiği görüntülerde bazı kişilerin bombacıyı gördüğü anlaşılan sesler de duyuluyor.

 

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