İsrail Cumhurbaşkanı, salgın sebebiyle evde olan çocuklara internet üzerinden masal okudu

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İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle okula gidemeyen çocuklara internet üzerinden masal okudu.

YouTube üzerinden yayınlanan videoda Rivlin, ilk önce anne ve babalara seslenerek, "Bunun kolay bir zaman olmadığını biliyorum. Ailece zaman geçirmeyi sevsek de bu bir zorluk. O yüzden kısa bir ara vermenizi sağlamaya karar verdim. Uzaktan da olsa sizinle olacağım" dedi.

Rivlin ardından elinde bir masal kitabıyla birlikte, "Sizi bir hikaye için bana katılmaya davet ediyorum. Size Lea Goldberg'in 'Kiralık Oda' kitabını okuyacağım. Benimle okuyun ve elinize telefon yerine bir kahve alın" ifadelerini kullandı.

Rivlin, daha sonra Goldberg'in kitabını okudu.