İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den "olaylar iç savaşa evrilebilir" uyarısı: Size yalvarıyorum; bu ülke hepimize ait

T24 Dış Haberler

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, ülkenin çeşitli noktalarında İsrailliler arasındaki şiddet olayları yaşanırken durumun bir iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in en çok izlenen kanallarından Kanal 12, canlı yayında Rivlin'e bağlandıktan sonra Cumhurbaşkanı, "Aramızda nedensiz bir iç savaş yaratıyoruz. Lütfen bu deliliği durdurun" dedi.

Yetkileri büyük oranda sembolik olan Rivlin, "Bütün yerel liderlere, dini liderlere, vatandaşlara ve anne-babalara yalvarıyorum. Gözlerimizin önünde yaşanan bu korkunç olayları durdurmak için her şeyi yapın" dedi.

Rivlin, Filistinli ve İsrailliler arasında şehirlerde yaşanan şiddet olaylarının yanı sıra İsrail Gazze'yi bombalarken ve Hamas roketlerle karşılık verirken, "Size yalvarıyorum. Bu ülke hepimize ait. Yapmayın" diye konuştu.

Çarşamba günü kaydedilen görüntülerde farklı noktalarda hem İsrailli hem de Filistinlilerin araba kullanırken "linçe benzer şekilde saldırıya uğradığı" aktarıldı. Tel Aviv'de bir sinagog yakıldı.

Polis çarşamba yaptığı açıklamada saldırıların çoğunun İsraillilerden Araplara yönelik olduğunu ifade etti.