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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Berlin'i ziyaret ediyor

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Almanya ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlangıcının 50'nci yılı vesilesiyle Almanya'yı ziyaret ediyor.

11 Mayıs 2015 13:48


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck tarafından Almanya'ya davet edilen Reuven Rivlin, askeri törenle karşılanacak.

Rivlin, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin trenlerle toplama kamplarına gönderildiği Berlin- Grunewald garına Cumhurbaşkanı Gauck ile birlikte çelenk koyacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Berlin ziyareti çerçevesinde Brandenburg Kapısı Özel Defteri'ni imzalayacak.

Diplomatik ilişkiler yarım asrı buldu

Rivlin, Almanya ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50'nci yılı vesilesiyle Almanya'yı ziyaret ediyor. İsrail liderinin görüşeceği isimler arasında Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de bulunuyor.

12 Mayıs 1965'te Almanya ile İsrail arasında diplomatik ilişki kuruldu. Almanya aradan geçen süre içinde İsrail'in Avrupa’daki güvenilir partnerlerinden biri oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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