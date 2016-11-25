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BBC Türkçe

İsrail çıkan yangınlar için 'terör eylemi' diyor

Ülkkedeki yangınların kundaklama eylemleri sonucu başladığı iddia edildi. Hükümet yangınlar için "terör eylemi" derken, 12 kişi gözaltına alındı. Hayfa'da 80 bin kişi evini boşalttı. Kudüs'ün eteklerindeki evler de tehdit altında.

25 Kasım 2016 15:42

İsrail'de üç gündür birçok farklı bölgede devam eden yangınlar nedeniyle on binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail güvenlik güçleri, iki aydır süren kuraklığın ardından gelen yangınlar ile ilgili olarak kundaklama şüphesiyle 12 kişiyi gözaltına aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre Türkiye, Filistin, Rusya, Yunanistan, İtalya, Hırvatistan ve Kıbrıs, yangınların söndürülmesi için toplamda 10 uçak gönderiyor.

İsrail'de yangınlar: On binlerce kişi evlerini terk etti

Ülkenin üçüncü büyük kenti olan Hayfa'da 80 bin kişi evini boşalttı.

Kudüs'ün eteklerindeki evlerin de tehdit altında olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar ciddi bir şekilde yaralanan olmasa da duman zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alınanlar oldu.

İsrail'de en son 2010 yılında yaşanan büyük yangında 42 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın ancak ABD'den gelen uçakların yardımıyla söndürülebilmişti.

İsrail polis şefi bazı yangınlarda 'kundaklama şüphesi' olduğunu söylerken, Başbakan Binyamin Netanyahu da bu tür saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Haaretz'in haberine göre Netanyahu, "Kundaklama nedeniyle çıkan her bir yangın her halükarda terör eylemidir. Biz de buna öyle yaklaşımda bulunacağız" dedi.

Sağcı Şas partisinden Eğitim Bakanı Naftali Bennett de çıkan yangınlardan Filistinli Arapları sorumlu tutarken, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sadece bu ülkeye ait olmayanlar ülkeyi yakma kapasitesine sahiptir" iddiasını dile getirdi.

#Israel_under_fire
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