İsrail Çevre Bakanı, denize dökülen ham petrolden İran'ı sorumlu tuttu; "çevre terörü" olduğunu iddia etti

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, İran'ı geçen haftalarda İsrail kıyılarını tahrip eden ham petrolü bilinçli bir şekilde denize dökmekle suçladı ve olayın "çevre terörü" olduğunu iddia etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, İsrail Çevre Koruma Bakanı Gamliel, İsrail kıyılarına vuran petrolle ilgili iki haftalık incelemenin sona erdiğini söyledi. Gamliel, olaydan sorumlu olarak İran'dan Suriye'ye petrol kaçırdığını iddia ettiği Panama bayraklı bir gemiye işaret etti. Gamliel söz konusu geminin Körfez ve Kızıl Deniz'den geçtiğini daha sonra Doğu Akdeniz'e petrol döktüğünü söyledi. Gamliel geminin şu an İran'da demirli olduğunu iddia etti.

Gamliel, "Olaydaki şüpheli sayısını düşürdükten sonra olayın sadece bir 'çevre suçu' değil, 'çevre terörü' olduğunu tespit ettik" dedi. Öte yandan Gamliel geminin "bilinçli bir şekilde petrol döktüğüne" dair net bir kanıt sunmadı.

Reuters, söz konusu geminin Marshall Adaları kaynaklı bir şirket olan Emerald Marine Ltd. tarafından satın alındığını tespit etti.

İsrail'de gönüllüler son haftalarda sahillerde biriken zehirli siyah kalıntıları topluyor. Yetkililer kıyılara tahribata neden olanın yaklaşık bin tonluk ham petrol olabileceğini düşünüyor.