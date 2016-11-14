İsrail, cami hoparlöründen 'ezanı yasaklayan' tasarıyı meclise sundu

İsrail'de "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak yasa tasarısı İsrail meclisine sunuldu. Hamas ve Knesset'teki Arap milletvekilleri İsrail'de "gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısına tepki gösterdi.

Tasarının yasama komisyonunda onaylanarak İsrail meclisine sevk edilmesinin ardından Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "tehlikeli" olarak nitelendirilen yasa tasarısının İsrail yönetimi tarafından onaylanmasının yansımalarına karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Ezanın yasaklanması Müslümanların dini duygularını provoke etmenin yanı sıra ibadetlere ve dini sembollere yönelik kabul edilemez bir müdahaledir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yasa tasarısının dini ve tarihi hakları, kutsalları koruma altına alan uluslararası kanun ve sözleşmelere aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerine de "camilere yönelik saldırı ve ihlalleri durdurmak için harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

"Irkçı bir adım"

Öte yandan İsrail Parlamentosu’ndaki (Knesset) Ortak Arap Listesi’nden yapılan açıklamada, ezanın yasaklanmasını öngören yasa tasarısının "ibadet özgürlüğünü ihlal eden ırkçı bir adım" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Radikal bir hükümetin faşist unsurlarının, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun desteğiyle ezanı yasaklama çalışmaları, tehlike arz eden bir gelişmedir. Bütün dinlerin özellikle de Müslümanların ibadet özgürlüğüne yönelik ırkçı bir girişimdir." denildi.

Netanyahu’nun ezanı "gürültü" olarak nitelendirmesinin de kınandığı açıklamada, ezanın sadece dini bir uygulama değil, Filistin halkının kültür ve medeniyetinin en önemli sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Kudüs ve Müslümanların yaşadığı kentlerde ezanın yankılanmaya devam edeceği belirtilerek, aşırı sağcı hükümetin "İslamofobik bir kanunla” Müslüman vatandaşlara yönelik kin, nefret ve tahrik edici eylemlere sürüklendiği ifade edildi.

Hükümetin de uyarıldığı Ortak Arap Listesi açıklamasında, söz konusu yasa tasarısıyla hedeflenenin hayat kalitesini arttırmak olmadığı dile getirilerek, "Ülkenin asıl sahipleri olan Müslüman Arapların kimliğinin yok edilmesidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, kamuoyunda "ezan yasağı" olarak bilinen yasa tasarısını görüşen İsrail meclisindeki yasama komisyonu dün akşam tasarıyı onaylayarak meclise sevk etmişti.

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlör kullanılarak ezan okunmasını yasaklayacak tasarının yürürlüğe girmesi için İsrail meclisi Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması bekleniyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ancak kanunlaşmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı yazılı açıklamada, "gürültü yaparak insanları rahatsız ettiği" iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.