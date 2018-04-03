İsrail Büyükelçisi'nden Rum Lider Anastasiadis'e ziyaret

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İSRAİL\'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Sammy Ravel, Rum Lider Nikos Anastasiadis\'i ziyaret etti. Rum gazeteleri, ziyaretin Türkiye\'ye karşı birlik mesajı anlamına gelebileceğini içeren yorumlara yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Afrin harekatına yönelik açıklamalarına sert tepki göstermesinin ardından, İsrail\'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi Sammy Ravel, Rum Lider Nikos Anastasiadis\'i ziyaret etti. Ziyarette, İsrail ve Rum Kesimi arasındaki işbirliği konusunun ele alındığını ve uzun süreli dostluk ilişkisinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi. Anastasiadis\'le görüşmesinden sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ravel de \"Uzun ömürlü dostluk bizim en yüksek önceliğimiz\" dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis de \'Türkiye\'nin Kıbrıs\'ı işgal ettiğini\' öne süren İsrail Başbakanı Netanyahu\'ya teşekkür telefonu etti. İki lider ayrıca 8 Mayıs\'ta İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi\'nin düzenleyeceği üçlü görüşmeyi de ele aldı.

Rum medyası; Ortadoğu\'da yeni bir cepheleşme meydana geldiğini savundu ve \'Bir cephede Türkiye-İran-Rusya, diğer cephede ise Güney Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail yer alıyor\' diye yazdı.



FOTOĞRAFLI