İsrail Büyükelçisi Erdoğan'a güven mektubunu sunarak göreve başladı

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, "Hala yapılacak çok iş var. Bugün Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu vermek çok iyi bir başlangıçtı. Bence çok sıcak bir karşılamaydı, bu yüzden ev sahibi Türk hükümetine, dışişlerine ve cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

İsrail Konutu'nda düzenlenen tanışma resepsiyonunda konuşan Na'eh, burada bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Na'eh, "Hala yapılacak çok iş var. Bugün, Cumhurbaşkanına güven mektubunu vermek çok iyi bir başlangıçtı. Bence çok sıcak bir karşılamaydı, bu yüzden ev sahibi Türk hükümetine, dışişlerine ve cumhurbaşkanlığına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Geri dönmek iyi" diyerek Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'le iki ülkenin geçmişteki kazanımlarına dayalı daha iyi ilişkiler kurmak için uğraşacaklarını anlatan Na'eh, gelecekteki fırsatlara odaklanacaklarını söyledi.

Resepsiyona Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi olarak atanan Kemal Ökem, emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu, Türkiye'nin eski dışişleri bakanlarından Hikmet Çetin, Başbakan Binali Yıldırım'ın dış politika danışmanı Kerim Uras'ın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer ve çeşitli ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Büyükelçi Na'eh, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etmişti.