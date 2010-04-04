İsrail büyükelçisi Çelikkol merkeze alındı

T24 - Büyükelçiler Kararnamesi son şeklini aldı. Alçak koltuk krizinden sonra Türkiye, İsrail'deki büyükelçisini değiştirdi. Oğuz Çelikkol merkeze alınıyor, yerine Kerim Uras atanıyor.



Büyükelçiler Kararnamesi son şeklini aldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun akşam saatlerinde yeni büyükelçileri tek tek arayarak görev yerlerini kendilerine tebliğ ettiği öğrenildi.



Kararname ilgili ülkelerden onay geldikten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.



Alçak koltuk krizinden sonra Türkiye, İsrail Büyükelçisi'ni değiştiriyor. Oğuz Çelikkol, merkeze alınıyor. Çelikkol'un yerine Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi Kerim Uras olacak.



Tacizle suçlanan Ali Yakıtal'ın yerine Roma Büyükelçiliği’ne atanan isimse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dış Politika Başdanışmanı Hüseyin Diriöz oldu.



Dışişleri sözcüsü Burak Özügergin Zagreb'e, Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz ise Londra'ya büyükelçi oluyor.



Kararnamede 16 isim yer aldı. Tek kadın diplomat ise Astana Büyükelçiliği’ne atanan Lale Ülker oldu.



Son şeklini alan Büyükelçiler Kararnamesi'nde yeralan isimler ve büyükelçi olarak görev yapacakları başkentler şu şekilde:



Ünal Çeviköz Londra



Aydın Sezgin Moskova



Kerim Uras Tel Aviv



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin Zagreb



İnan Özyıldız Beyrut



Tanju Sümer Bern



Ali Savut Lizbon



Lale Ülker Astana



Oğuz Demiralp BM Cenevre Ofisi



Ali Rıza Çolak Belgrad



Ali Rıfat Köksal Abuja



Nihat Cihaner Kinşasa



İsmail Aramaz Sofya



Akın Algan Tunus



Gürol Sökmensüer Üsküp



Murat Adalı Jakarta







