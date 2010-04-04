T24 LogoT24 Logo
Politika

İsrail büyükelçisi Çelikkol merkeze alındı

Büyükelçiler Kararnamesi son şeklini aldı. Alçak koltuk krizinden sonra Türkiye, İsrail'deki büyükelçisini değiştirdi.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - Büyükelçiler Kararnamesi son şeklini aldı. Alçak koltuk krizinden sonra Türkiye, İsrail'deki büyükelçisini değiştirdi. Oğuz Çelikkol merkeze alınıyor, yerine Kerim Uras atanıyor.
    
Büyükelçiler Kararnamesi son şeklini aldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun akşam saatlerinde yeni büyükelçileri tek tek arayarak görev yerlerini kendilerine tebliğ ettiği öğrenildi.

Kararname ilgili ülkelerden onay geldikten sonra resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Alçak koltuk krizinden sonra Türkiye, İsrail Büyükelçisi'ni değiştiriyor. Oğuz Çelikkol, merkeze alınıyor. Çelikkol'un yerine Türkiye'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi Kerim Uras olacak.

Tacizle suçlanan Ali Yakıtal'ın yerine Roma Büyükelçiliği’ne atanan isimse Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Dış Politika Başdanışmanı Hüseyin Diriöz oldu.

Dışişleri sözcüsü Burak Özügergin Zagreb'e, Müsteşar Yardımcısı Ünal Çeviköz ise Londra'ya büyükelçi oluyor.

Kararnamede 16 isim yer aldı. Tek kadın diplomat ise Astana Büyükelçiliği’ne atanan Lale Ülker oldu.

Son şeklini alan Büyükelçiler Kararnamesi'nde yeralan isimler ve büyükelçi olarak görev yapacakları başkentler şu şekilde:

Ünal Çeviköz Londra

Aydın Sezgin Moskova

Kerim Uras Tel Aviv

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin Zagreb

İnan Özyıldız Beyrut

Tanju Sümer Bern

Ali Savut Lizbon

Lale Ülker Astana

Oğuz Demiralp BM Cenevre Ofisi

Ali Rıza Çolak Belgrad

Ali Rıfat Köksal Abuja

Nihat Cihaner Kinşasa

İsmail Aramaz Sofya

Akın Algan Tunus

Gürol Sökmensüer Üsküp

Murat Adalı Jakarta



 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24