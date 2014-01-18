İsrail büyükelçilerini geri çağırdı

İsrail, Filistin'deki yerleşim politikaları hakkında AB ile devam eden uyuşmazlıklar gerekçesiyle İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da görev yapan büyükelçilerini geri çağırdı.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'in sözcüsü, Lieberman'ın İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'nın temsilcilerine Filistinlileri tek taraflı desteklemelerinin "kabul edilemez" olduğunu göstermeyi hedeflediğini ifade etti. Sözcü "bu tek taraflı tutumun" bölgedeki olguları göz ardı ettiğini ve barış sürecini tehlikeye soktuğunu kaydetti.

İsrail geçen hafta işgal bölgelerinde 1800'den fazla yeni konut inşa edilmesinin planlandığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün İsrail’in yerleşim planını endişeyle izlediğini belirten AB'nin "ikiyüzlü" davrandığı yorumunu yapmıştı.