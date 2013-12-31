İsrail 26 Filistinli mahkumu serbest bıraktı

İsrail, Filistin ile barış görüşmelerine devam edilmesi için ABD arabuluculuğuyla varılan bir anlaşma çerçevesinde 26 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, serbest bırakılan mahkûmlar 1993 Oslo Mutabakatı öncesinde cinayet veya cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş ve hapiste 19 ile 28 yıl arasında değişen sürelerde kalmıştı.

İsrail hükümeti mahkûmların serbest bırakılmasını Cumartesi günü onayladıysa da kurbanların ailelerinin bunu temyize götürüp götürmemeye karar vermesi için 48 saat süre tanınmıştı.

Ağustos ve Ekim aylarında serbest bırakılan 52 kişi Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas tarafından "Filistin davasının kahramanları" olarak nitelenmişti.



'Saatli bomba'



Serbest bırakılan mahkûmların sekizi gecenin geç saatlerinde Gazze ve Batı Kudüs'e çıkan kontrol noktalarına götürüldü. Diğer 18 mahkûmsa Batı Şeria'ya götürülüyor. Serbest bırakılan mahkûmların 18'i Batı Şeria'dan, üçü Gazze'den, beşi de Doğu Kudüs'ten gelme.

Filistin'de mahkûmların serbest bırakılması İsrail'e karşı kazanılmış bir zafer olarak kutlanıyor. İsrailli kurbanların aileleri ise bu durumdan rahatsız Şiddet olaylarında hayatını kaybeden İsrailliler'in aileleri birkaç gündür bu adımı protesto ederken, bunun engellenmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

İsrailli Kurbanlar Derneği Almagor'dan Meir Indor, Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada "Bu kişiler yakalandığında hapiste olabildiğince uzun süre kalmaları gerektiğinden emindik. Bu kişiler adeta saatli bomba. Nereye giderlerse öldürüyorlar, çünkü hayatlarının anlamı bu" dedi.

İsrail hükümetiyse herhangi bir mahkûmun "saldırgan faaliyetlere devam etmesi durumunda" cezalarında kalan süreyi hapiste geçireceğini söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu da lideri olduğu Likud Partisi'nin Pazartesi günü yapılan toplantısında mahkûmların serbest bırakılmasını savundu. Netanyahu "Liderlik, zor da olsa kararların hayata geçirilebilmesi kabiliyeti doğrultusunda değerlendirilir. Bizler, kolay kararlar vermek için seçilmedik." dedi.

Filistin'in mahkûmlardan sorumlu bakanı İsa Karakay ise, İsrail'in endişelerini reddedip "İsrail katil bir ülke ve bu mahkûmlar özgürlük savaşçısı" dedi.