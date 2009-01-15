İsrail BM ve medya kuruluşlarını vurdu







Hastaneye bile ateş açtılar Hastaneye bile ateş açtılar

BM Genel Sekreteri ateş püskürdü



Gazze'de bu sabah kent merkezine giren İsrail ordusu, Reuters ve diğer medya kuruluşları ile BM mülteciler idaresinin bulunduğu bir binayı vurdu. Saldırıda Abu Dabi televizyonundan 1 gazeteci yaralandı. Son olarak da içinde 500 kişi bulunan bir hastanenin ateş altında kaldığı belirtildiBM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNWRA) sözcüsü, Gazze'deki merkezlerinin top mermileriyle vurulduğunu ve binanın alevler içinde olduğunu bildirdi. Sözcü Chris Gunness yaptığı açıklamada, merkezin binasına kesin olmamakla beraber, 3 beyaz fosfor bombasının atıldığını kaydetti. Bombalanan binada, Filistinliler için gelen yardımların bulunduğu depoların da bulunduğu belirtilirken, depodaki un, yağ gibi yiyecek maddeleri ile diğer yardımların yandığı öğrenildi.Gunness, bu binanın, İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce kişi için bir barınak olarak kullanıldığını belirtti.Binada saldırı sırasında kaç kişinin bulunduğunun bilinmediğini söyleyen sözcü, saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu Eşşurk binası da isabet aldı. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre, Abu Dabi televizyon kanalı için çalışan bir muhabirin yaralandığı kaydedildi. Reuters haber ajansının binadaki bürosunu boşalttığı belirtildi.Filistin Kızılayı'na ait Kudüs Hastanesi'ne İsrail topçusu ateş açtı. Görgü tanıkları, Tel El Hava mahallesinde bulunan hastanenin mermi isabet edince alevler içinde kaldığını bildirdi. Bazı kaynaklara göre, hastanede yaklaşık 500 kişi var.BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise , İsrail topçusunun Gazze'deki BM binasını vurmasını zulüm olarak niteledi ve operasyonda ölü sayısının "dayanılmaz noktaya" ulaştığınadikkati çekti.İsrail'de bulunan Ban, İsrail'in saldırısıyla ilgili olarak "şiddetli protestosu ve öfkesini" ifade etmek istediğini belirtti. Gazze'deki bu son saldırının soruşturulmasını istediğini söyleyen Ban,İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın kendisine "bunun ciddi bir hata" olduğunu söylediğini ve özür dilediğini kaydetti.Genel Sekreter, Gazze'deki ölü sayısının "dayanılmaz noktaya" ulaştığına da dikkati çekti.İsrail topçusu Gazze kentindeki uluslararası örgütlerin bürolarının bulunduğu binayı vurmuştu.