T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail BM ve medya kuruluşlarını vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de BM mülteciler idaresinin bulunduğu bir bina ile Reuters ve diğer medya kuruluşlarının binasını vurdu

15 Ocak 2009 02:00

* İsrail ordusu, Gazze'de BM mülteciler idaresinin bulunduğu bir bina ile Reuters ve diğer medya kuruluşlarının binasını vurdu. İsrail daha önce de, sivillerin sığındığı bir BM okulu ile BM'nin yardım konvoyunu da vurmuştu

* BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise , İsrail topçusunun Gazze'deki BM binasını vurmasını zulüm olarak niteledi ve operasyonda ölü sayısının "dayanılmaz noktaya" ulaştığına
dikkati çekti.

* Gazze Şeridi'nde 20'nci gününe giren operasyonlarda ölenlerin sayısı 1066'ya ulaştı

Gazze'de bu sabah kent merkezine giren İsrail ordusu, Reuters ve diğer medya kuruluşları ile BM mülteciler idaresinin bulunduğu bir binayı vurdu. Saldırıda Abu Dabi televizyonundan 1 gazeteci yaralandı. Son olarak da içinde 500 kişi bulunan bir hastanenin ateş altında kaldığı belirtildi

İsrail kara birlikleri Gazze kentinde

Herkes düşmanımız önümüze çıkanı vuruyoruz

BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNWRA) sözcüsü, Gazze'deki merkezlerinin top mermileriyle vurulduğunu ve binanın alevler içinde olduğunu bildirdi. Sözcü Chris Gunness yaptığı açıklamada, merkezin binasına kesin olmamakla beraber, 3 beyaz fosfor bombasının atıldığını kaydetti. Bombalanan binada, Filistinliler için gelen yardımların bulunduğu depoların da bulunduğu belirtilirken, depodaki un, yağ gibi yiyecek maddeleri ile diğer yardımların yandığı öğrenildi.



Gunness, bu binanın, İsrail saldırılarından kaçan yüzlerce kişi için bir barınak olarak kullanıldığını belirtti.Binada saldırı sırasında kaç kişinin bulunduğunun bilinmediğini söyleyen sözcü, saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi. 

"Gazze'ye atom bombası atalım"

Gazze'de İsrail'in hedefi olan BM yardımı kesti

Gazze'de uluslararası medya kuruluşlarının bulunduğu Eşşurk binası da isabet aldı. Bu saldırıda ilk belirlemelere göre, Abu Dabi televizyon kanalı için çalışan bir muhabirin yaralandığı kaydedildi. Reuters haber ajansının binadaki bürosunu boşalttığı belirtildi.



Hastaneye bile ateş açtılar

Filistin Kızılayı'na ait Kudüs Hastanesi'ne İsrail topçusu ateş açtı. Görgü tanıkları, Tel El Hava mahallesinde bulunan hastanenin mermi isabet edince alevler içinde kaldığını bildirdi. Bazı kaynaklara göre, hastanede yaklaşık 500 kişi var.

BM Genel Sekreteri ateş püskürdü

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise , İsrail topçusunun Gazze'deki BM binasını vurmasını zulüm olarak niteledi ve operasyonda ölü sayısının "dayanılmaz noktaya" ulaştığına
dikkati çekti.

İsrail'de bulunan Ban, İsrail'in saldırısıyla ilgili olarak "şiddetli protestosu ve öfkesini" ifade etmek istediğini belirtti. Gazze'deki bu son saldırının soruşturulmasını istediğini söyleyen Ban,
İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın kendisine "bunun ciddi bir hata" olduğunu söylediğini ve özür dilediğini kaydetti.

Genel Sekreter, Gazze'deki ölü sayısının "dayanılmaz noktaya" ulaştığına da dikkati çekti.
İsrail topçusu Gazze kentindeki uluslararası örgütlerin bürolarının bulunduğu binayı vurmuştu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24