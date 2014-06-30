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Dünya

İsrail Batı Şeria'nın Ramazan'ını lolipopla kutladı

İsrail askerlerinin Batı Şeria sokaklarına bıraktıkları lolipopta Hamas karşıtı yazılar yer aldı

30 Haziran 2014 19:26

İsrail askerleri, Filistinlilerin Ramazan ayını Batı Şeria sokaklarına lolipop bırakarak kutladı. Lolipopların yanında Mutlu Ramazanlar. Batı Şeria’da herkesin hayatını zehir eden Hamas’ın ardından birazcık tatlılık” notu yer aldı.

Filistinli Maan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; Nablus ve Ramallah kentlerinde yollara lolipop bırakan İsrail askerleri Perşembe günü de üzerinde “Dikkat! Hamas Batı Şeria’yı ateşe veriyor” yazan kibrit kutularını Nablus sokaklarına bırakmıştı. İsrail, 2008-2009 yıllarında Gazze’ye düzenlediği saldırılarda da aynı taktiği uygulamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığı’na ait savaş uçakları, “Ölümünüz yakın, İsrail Özel Kuvvetleri’ne karşı hiç sansınız yok. Liderleriniz kaçtı ve sizi cephede yalnız bıraktı” yazılı afişleri Gazze semalarına bırakmıştı.

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