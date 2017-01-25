İsrail Batı Şeria'da konut inşaatını hızlandırıyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da 2 bin 500 yeni konutun inşa edileceğini duyurdu. Netanyahu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "İnşa ediyoruz, etmeyi de sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, 2 bin 500 konuta inşa izni verildiği, yeni konutların yüksek binalar şeklinde inşa edileceği bildirildi. Yeni yerleşim yerleri kurulmasından yana olan Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından sonra bu projelerin hızlandırılmasını istemişti.

Yıllar sonra ilk kez İsrail bu kadar çok sayıda konutu kapsayan yeni yerleşim yeri projesi başlatıyor. 2012 yılının kasım ayında da 3 bin yeni konutun yapımına izin verilmişti.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu pazar günü Bakanlar Kurulu üyelerine Doğu Kudüs'te yeni yerleşim birimleri kurulmasına ilişkin sınırlamaları kaldırmak istediğini ve Batı Şeria'da yüksek binalardan oluşan yeni konutlara destek vereceğini söylemişti.

İsrail'de pazar günü de Doğu Kudüs'te 566 yeni yerleşim biriminin inşası için onay verilmişti. Doğu Kudüs Belediye Başkanvekili Meir Turjeman, "Donald Trump'ın ABD'de Başkanlık görevine gelmesiyle oyunun kuralları değişti" demişti. Yetkili, "Artık Barack Obama dönemindeki gibi elimiz kolumuz bağlı değil, artık inşaata başlayabiliriz" diye konuşmuştu.

Donald Trump, seçim kampanyaları sırasında Obama'nın İsrail politikasını eleştirerek, İsrail'e desteğinin tam olduğu mesajını vermişti.

Filistin'den yeni yerleşim yerlerine tepki

İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri kurma planları Filistinlilerin tepkisine yol açtı. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Erakat, Ramallah'da Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği demeçte, İsrail hükümetinin Filistin bölgelerinde Yahudi yerleşim yerlerini genişletmek için "ABD Başkanı Donald Trump sayesinde cesaret” bulduğunu ifade etti. Erakat, uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunarak, İsrail'in Filistin bölgelerinde yeni yerleşim yerleri planlarına müdahale etmesini istedi.

Filistinli politkacı Hanan Aşravi de, İsrail'in "ihlallerini artırmak ve Filistin Devleti'nin her türlü var olma imkanını elinden almak için” Trump'ın göreve başlamasını suistimal ettiğini savundu.

Kudüs tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte Kudüs'le ilgili gerilim de tırmanıyor. Trump, seçim kampanyaları sırasında ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını duyurmuştu.

Iraklı Şiilerin lideri Mukteda El Sadr, ABD'nin Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması konusunda uyarıda bulunarak, bunun İslam'a karşı "bir savaş” anlamına geleceğini söyledi. El Sadr, böyle bir durumda "Kudüs'ün kurtarılması için özel bir birlik” oluşturulacağını belirtti. Şii lider, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na da, 'Ya ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karşı harekete geçin, ya da kendinizi feshedin' çağrısı yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa/JD,BK