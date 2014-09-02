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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Batı Şeria'da 4 bin dönümlük toprağa el koydu

İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklarda 4 bin dönüm araziye el koyma kararı tepki çekti.

02 Eylül 2014 12:09


İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın askeri idaresi tarafından açıklanan karara göre, Beytüllahim'in batısında yer alan 4 bin dönüm araziye el konuldu.

Arazinin Filistinli mülk sahiplerine Askeri Temyiz Komisyonu'na itiraz başvurusunda bulunmak için 45 gün süre tanındı.

İsrail merkezli vatandaş hakları örgütü "Peace Now", daha önce benzer vakalarda olduğu gibi el konulan alanda da yeni Yahudi yerleşimi kurulmasını beklediğini açıkladı.

İsrail'e tepkiler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond da kararından geri dönmesi için İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Hammond, "Bu karar İsrail'in uluslararası toplumdaki konumuna ciddi zarar verecektir" uyarısında bulundu.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimleri uluslararası toplum tarafından yasal kabul edilmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BatıBeytüllahimFilistinliAskeri Temyiz KomisyonuNow34;YahudiMilletler Genel Sekreteri Ban MoonDışişleri Bakanı Philip HammondDoğu KudüsDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NHBK

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