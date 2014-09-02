İsrail Batı Şeria'da 4 bin dönümlük toprağa el koydu



İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın askeri idaresi tarafından açıklanan karara göre, Beytüllahim'in batısında yer alan 4 bin dönüm araziye el konuldu.

Arazinin Filistinli mülk sahiplerine Askeri Temyiz Komisyonu'na itiraz başvurusunda bulunmak için 45 gün süre tanındı.

İsrail merkezli vatandaş hakları örgütü "Peace Now", daha önce benzer vakalarda olduğu gibi el konulan alanda da yeni Yahudi yerleşimi kurulmasını beklediğini açıkladı.

İsrail'e tepkiler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond da kararından geri dönmesi için İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Hammond, "Bu karar İsrail'in uluslararası toplumdaki konumuna ciddi zarar verecektir" uyarısında bulundu.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail yerleşimleri uluslararası toplum tarafından yasal kabul edilmiyor.