İsrail Batı Şeria işgalinin 50'nci yılını kutladı

İsrail, eleştiri ve protesto gösterilerinin gölgesinde çarşamba günü Batı Şeria’nın işgalinin 50’nci yıl dönümünü kutladı. Kutlamaya İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve yaklaşık 5 bin davetli konuk katıldı. Şarkılı piyeslerin yanı sıra havai fişek gösterisinin de eşlik ettiği kutlama, Kudüs’ün güneyindeki yerleşim birimi Guş Etzion’da yapıldı. Guş Etzion, 1967 Eylül’ünde dönemin solcu İsrail hükümeti tarafından işgal edilen Batı Şeria’daki Filistin topraklarında inşa edilen ilk yerleşim birimi olarak kabul ediliyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kutlamada yaptığı konuşmada yerleşim birimi sakinlerine seslendi ve bir daha çekip gitmek zorunda kalmayacaklarını söyledi. Netanyahu, "İsrail topraklarında" kimsenin yerinden-yurdundan edilmeyeceği ya da köklerinden uzaklaştırılmayacağını söyledi.

Netanyahu bu konuşmayı yaptığı esnada ise kutlama alanına yakın bir alanda yasadışı inşa edilen bir yerleşim biriminin sakinleri, Filistin özel arazisi üzerine inşa edilmiş evleri için verilen mahkemenin yıkım kararını protesto etti. Göstericiler ellerindeki "Bugün vaat, yarın yıkım" dövizleri ile hükümete tepki gösterdi.

Kutlama karşıtı protestolar

İsrail’in sol görüşlü siyasi partileri ise 50’nci yıl kutlamalarını boykot etti. İşçi Partisi milletvekillerinden Eitan Cabel, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda bu kutlamanın Netanyahu’nun "yüceltilmesine" hizmet ettiğini savundu. Merkez sağ Yeş Atid partisinden birçok milletvekili de kutlamalara katılmadı.

Yerleşim birimleri karşıtı Şimdi Barış Hareketi’nin birçok aktivisti ise kutlama alanın iki kilometre uzağında İsrail hükümetinin yerleşim birimleri politikasını protesto etti. Göstericiler ellerinde "50 yıl yeter, artık barış" ve "Ortada bir kutlama nedeni yok, yerleşkeler İsrail’i mahvetti" yazılı dövizlerle kutlamalara tepki gösterdi. Aktivistler, Filistinliler ve uluslararası topluluk tarafından işgal olarak nitelendirilen toprakların "Yahudiye ve Samarya Bölgesi, Ürdün çukuru ve Golan’ın kurtuluşunun 50’nci yıldönümü" şeklinde lanse edilmesine de büyük tepki gösterdi.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna ise kutlamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Rudeyna, ABD hükümetine "bu kışkırtmalara" bir son verilmesini sağlama çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler işgal altındaki Batı Şeria topraklarında inşa edilen İsrail yerleşim birimlerini yasadışı kabul ediyor. Buradaki ve ilhak edilen Doğu Kudüs’teki yerleşim birimleri ve konut inşasına devam edilmesi, Ortadoğu barış görüşmelerini tıkayan ana sebeplerden biri olarak görülüyor.

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AFP, BD/BK