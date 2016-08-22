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Yaşam

İsrail Başkonsolosluğu'na girmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınanlar Emniyet'teki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

22 Ağustos 2016 15:42

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek isteyen bir grup, gece saatlerinde İsrail Başkonsololuğu'na girmeye çalıştı. Konsolosluğun bahçesine giren 5 kişi, binaya gireceği esnada güvenlik görevlileri tarafından durdurularak polis tarafından gözaltına alındı.  

Habertürk'ün haberine göre, olay, saat 02.30 sıralarında 4. Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek isteyen bir grup gece saatlerinde konsolosluk binası önüne geldi.

Gruptan 5 kişi konsolosluğun bahçesine geçerek binaya girmek istedi. Şahısların konsolosluk binasına girdiği fark eden güvenlik görevlisi polis ekiplerine ihbarda bulunarak şahısları binaya girmeden durdurdu.

Ardından şahıslar binaya gelen polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi götürüldüğü Levent Polis Merkezi'nde ifadelerinin alınması ardından, konsolosluğun önünde bekleyen 7 kişi de kimlik kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olay sonrasın çevik kuvvet polisi ve 2 adet TOMA konsolosluk çevresine konuşlandırıldı. 

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