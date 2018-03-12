İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ENTERNASYONAL MARŞLI 'FİLİSTİN' EYLEMİ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Türkiye Komünist Partisi Gençlik örgütü üyesi bir grup, İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak, Filistin\'de İsrail tarafından yapılan baskıları protesto etti.

Türkiye Komünist Partisi Gençlik örgütü üyeleri, Filistin halkıyla dayanışma için ilan edilen ortak eylem gününde Levent\'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Ellerinde \"Filistin halkı yalnız değildir\" ,\"Kudüs\'e barış sosyalizmle gelecek\" dövizleri taşıyan grup 17.30 sıralarında konsolosluk önünde doğru yürüyüşe geçti. Burada \'Emperyalistler yenilecek. Direnen halklar kazanacak. Katil ABD, katil İsrail\" yazan bir pankart açan gruptakiler sık sık sloganlar attı.

\"İSRAİL BARBARLIĞINA KARŞI SAVAŞAN FİLİSTİNLİ GENÇLERİ SELAMLIYORUZ\"

Grup adına burada bir basın açıklaması okundu. Açıklamada,\" ABD\'nin desteğini de arkasına alarak barbarlığı yükselten İsrail\'in Filistin halkının mücadelesini bastırmaya çalışmasını kınıyoruz. Filistin halkının haklı tepkisine verilen karşılık, protestocuların öldürülmesi, tutuklanması ve yargılanması olmuştur. Ocak ayının başında iki gencin öldürülmesinin ve 16 yaşındaki Ahed Tamimi\'nin İsrail askeri mahkemesi tarafından işgale karşı eylemleri nedeniyle yargılanmasının gösterdiği üzere, İsrail\'in bu insanlık dışı baskısı çocukları ve gençleri de hedef almaktan çekinmemiştir. Kendi memleketinde yabancı işgalciler olmadan yaşamak gibi son derece anlaşılır bir hakkı savunmak için İsrail devletinin barbarlığına karşı savaşan binlerce Filistinli genci selamlıyoruz\" denildi.

ENTERNASYONAL MARŞI\'NI OKUDULAR

Basın açıklamasının ardından gruptakiler hep bir ağızdan Enternasyonal Marşı\'nı okudu.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grup

-Açılan pankart

-Gruptakilerden detaylar

-Basın açıklaması

-Enternasyonal\'in okunması

-Genel ve detaylar

