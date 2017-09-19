İsrail Başkonsolosluğu önünde "Referandum" protestosu

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Irak\'ın Kuzeyinde 25 Eylül\'de yapılacağı ilan edilen \"Bağımsızlık Referandumu\"nu Levent\'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

\"Sözde Kürdistan referandumuna ve ikinci İsrail\'e izin verilemez\" yazılı pankart açan grup üyeleri, \"Sözde Kürdistan referandumuna izin verilemez\", \"İncirlik Üssü ABD\'ye kapatılsın\", \"Hükümet göreve Habur Kapatılsın\" yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler sık sık \'Siyonist İsrail Irak\'tan defol\" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel, \"Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani 25 Eylül 2017 tarihinde \'Kürdistan\'ın Bağımsızlığı\' için referandum yapacaklarını açıkladı. Irak\'ın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan ve başında Barzani\'nin bulunduğu Kürt Bölgesel Yönetimi şimdi İsrail siyonizminin pençesi altına düşmüş durumda ve sözde bağımsız Kürdistan\'a dönüştürülecek. Barzani\'ye taşeronluk görevi verilmiştir. Sözde bağımsız Kürdistan\'ın Kürtlerle alakası yoktur. Söz konusu olan , bağımsız bir Kürt devleti değildir. Doğrudan İsrail siyonizmine bağlı bir kukla devletten söz ediyoruz. Bu ikinci bir İsrail devletidir. Bu ikinci İsrail devleti Türkiye, Irak, Suriye ve İran\'a komşu olacak ve bölge ülkelerinin toprak bütünlüklerini ortadan kaldırarak yani bölünerek kurulabilecektir. Sözde \'bağımsız Kürdistan\' hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir. 22 Eylül Cuma günü toplanacak Milli Güvenlik Kurulu\'nda caydırıcı önlemlerin alınması hayati önemdedir\" dedi.

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