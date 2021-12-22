İsrail basınında iddia: Eski Mossad Başkanı, birlikte olduğu kadın ve eşiyle gizli bilgileri paylaşmış

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Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen’in evli bir kadınla ilişki yaşarken sevgilisine ve onun eşine gizli bilgileri aktardığı iddia edildi.

Haaretz’in aktardığı habere göre, eski Mossad Başkanı’nın gizli bilgileri sevgilisine anlattığına ilişkin haber “Hamakor” isimli bir programdan çıktı. Programdaki iddiaya göre Cohen, 2018 yılında bir uçuş görevlisiyle ilişki yaşamaya başladı. Cohen’in sevgilisi ve sevgilisinin eşiyle evlerinde buluştuğu, bu sırada bir dönem kendini Arap tur rehberi olarak tanıtarak gerçekleştirdiği görevi anlattığı iddia edildi.

Kadının eşi Guy Shiker, Cohen’in onlara Mossad’a işe alımın nasıl gerçekleştiği, kurumun nasıl takip yaptığını anlattığını aynı zamanda gizli bilgiler içeren anekdotlar anlattığını söyledi.

Programda Cohen’in, Shiker hakkında kişisel bilgi toplamak için görevini götüye kullandığı da iddia edildi.

Öte yandan avukatları aracılığıyla açıklama yapan Shiker’in eşi, Cohen’le ilişkisini, gizli bilgilerin kendisiyle paylaşıldığını yalanladı.