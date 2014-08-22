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Dünya

İsrail basını: Hamas, üç genci öldürdüğünü İstanbul'da itiraf etti

Haaretz ve Yedioth Ahronoth gazeteleri, 'Hamas’ın üç Yahudi gencin kaçırılmasını ve öldürülmesini itiraf ettiğini' öne sürerek konferansta çekilmiş bir videoyu yayınladı

22 Ağustos 2014 16:42

İstanbul’da yapılan ve Hamas mensuplarının da katıldığı bir konferans, İsrail’de ses getirdi. Konferansı izleyen İsrail basını “Hamas, üç Yahudi gencin kaçırılmasını itiraf etti” dedi. İsrail bu olay sonrasında Gazze’ye savaş açmıştı.

İsrail’in, Gazze’ye yönelik salı günü yeniden başlayan bombardımanında can kaybı 60’a yaklaşırken, İstanbul’da yapılan bir konferans İsrail basınında yankı buldu.

Haaretz ve Yedioth Ahronoth gazeteleri, “Hamas’ın üç Yahudi gencin kaçırılmasını ve öldürülmesini itiraf ettiğini” öne sürerek konferansta çekilmiş bir videoyu yayınladı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el Kassam’ın yöneticilerinden olduğu belirtilen Salih el Aruri videoda Yahudi gençlerin kaçırılmasıyla da ilgili konuşuyor.

3 Yahudi genç haziran ayında Batı Şeria’da kaçırılmış, üç hafta sonra cesetleri bulunmuştu. Batı basını bu olayda Türkiye’de yaşayan Salih el-Aruri’nin parmağı olduğunu öne sürmüştü.

El Aruri, videoda, üç Yahudi gencin kaçırılmasıyla ilgili, “Bunun bir İsrail komplosu olduğu söylendi. Bu doğru değil. El Halil’de üç Yahudi yerleşimcinin kaçırılma eylemini gerçekleştirenler İzzettin el-Kassam mücahitleriydi” dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği’nin, Grand Cevahir Otel’de düzenlediği Ümmetin Uyanışında Alimlerin Rolü - Kimlik Problemleri başlıklı toplantıda konuşan Aruri’nin, kaçırılma eyleminin İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışmak için yapıldığını söylediği de belirtildi.

Hamas iddiaları reddetmişti. Haaretz’in bir başka haberinde de El Aruri’nin Erdoğan hükümetiyle Hamas arasında iletişim sağlayan kişi olduğu ve Hamas’ın rehin tuttuğu İsrailli er Şalit’in Filistinli tutukluların bırakılması karşılığında iade edilmesinde arabulucu olduğu iddia edildi.

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