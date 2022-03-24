İsrail basını: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, mevkidaşına İsrail'de görüşmek istediğini söyledi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Paris'teki Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'nda İsrailli mevkidaşı Karine Elharrar ile görüştüğü belirtildi.

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İsrail kamu yayıncısı Kann'ın muhabiri Amichai Stein'ın aktardığına göre Dönmez, Elharrar'a Nisan ayında İsrail'e gelip birçok konu üzerine görüşmek istediğini belirtti.

Türkiye ve İsrail, bir süredir ikili ilişkileri normalleştirmek için karşılıklı adımlar atıyorlardı. Geçen haftalarda İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.