Nagehan Alçı: Enerji Bakanlığı, şirketlerin harcadıkları doğalgaz miktarını yüzde 40 oranında azaltmasını istedi

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Enerji Bakanlığı'nın geçen hafta birçok şirkete bir yazı gönderdiğini ve kullandıkları doğalgazın yüzde 40’ını düşürmelerini istediğini yazdı.

Alçı, yazısında "Eğer şirketler yüzde 40 oranında daha az doğalgaz harcamak zorundaysa bu resmen Türkiye'nin üretim kapasitesinin yüzde 40 oranında düşmesi manasına gelir. Bu ülkede günde 100 birim imalat yapılıyorsa artık günde 60 birim imalat yapılacak demektir. Yani... Daha az imalat, daha az üretim, daha az istihdam, daha az kalkınma, daha az ihracat ve daha az hatta negatif iktisadi büyüme... Türkiye için bu asla kabul edilemez bir manzara. Daha az imalat demek işsizlik rakamlarının katlanarak artması demektir" ifadesini kullandı.

Alçı, konuyla ilgili Enerji Bakanlığı'nın bir açıklama yapması gerektiğini söylerken, "Ocak başında buna benzer bir sorun yaşanmış, sebebi olarak İran’daki ulusal gaz şirketinden kaynaklı bir arıza gösterilmişti ancak şimdi neden tekrar doğalgaz kısıntısına gidiliyor? Gaz depoları mı boş? Sevkiyatta teknik bir sorun mu var?" diye sordu.

Alçı, "Türkiye ekonomisinin zincirleme bir felakete sürüklenmesi istenmiyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti acil önlem almalı" ifadesini kullandı.