'İsrail Başbakanı'nın yaklaşımı insanı çıldırtır!'

T24 -

'Bir kez daha şiddetle lanetledik'

'Gemiler barış ve insanlık için yola çıktı'

'Gerçekten insanı çıldırtan bir yaklaşım tarzı'

Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Çırağan Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Başbakan Erdoğan, Esad'ı bir kez daha İstanbul'da evinde görmekten ve ağırlamaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi.Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) dolayısıyla İstanbul'da birçok devlet ve hükümet başkanını ağırladıklarını belirten Erdoğan, bölgede cereyan eden son derece kritik gelişmelerin hemen arifesinde gerçekleşen bu ziyaretin kendileri için son derece değerli, önemli, istişare ve eş güdüm imkanı sağladığını söyledi.Erdoğan, görüşmede Esad ile ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını, bu bağlamda ağırlıklı olarak içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu uluslararası insani yardım filosuna karşı İsrail'in düzenlediği saldırı ve bunun sonuçları üzerinde durduklarını belirtti.Başbakan Erdoğan, bölgesel ve ikili münasebetleri değerlendirirken, barış ve istikrarın korunması bakımından son derece tahripkar bir nitelik taşıyan ve sadece Türkiye ile de ilgili olmayan bu saldırıya ilişkin ''Türkiye dışından 32 ülke halkını da ilgilendiren bu konuyla alakalı olarak bütün dünya kamuoyunda büyük infial yaratan bu korkunç olayı bir kez daha şiddetle lanetledik'' dedi.Saldırının, açık denizlerde İsrail'e 72 mil uzaklıkta yapılmasının ve silahsız gönüllüleri hedef almasının olayın vahametini daha da artırdığını vurgulayan Erdoğan, İsrail'in kendi kara sularında dahi olmayan, İsrail ile bu ülke vatandaşlarını tehdit etmeyen, masum sivillere karşı barbarca uygulanan bu şiddet olayının uluslararası hukukun ve her türlü insanlık değerlerinin ağır bir ihlalini teşkil ettiğini kaydetti.Erdoğan, Akdeniz'i kana bulayan bu menfur saldırıdan sonra zihinleri bulandırmak, gerçekleri çarpıtmak amaçlı çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ifade ederek, Türkiye'den yola çıkan Mavi Marmara ve İrlanda'dan yola çıkan ''Rochel Corrie'' ve diğer gemilerin de bu yola sadece ve sadece barış için ve insanlık ve Gazze adına yola çıktıklarını, oradaki mazlum ve mağdur, her türlü insani yardıma muhtaç olan insanlara ulaşmak için bu gayretin içerisine girdiklerini anlattı.Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:''(Birisi nefret seferi, diğeri barış seferi yapıyordu. Fark buydu.) Bunu diyenler var. Tabii ki bu gerçekten üzücü, gerçekten insanı çıldırtan bir yaklaşım tarzı. Akdeniz'de bir nefretten bahsedilecekse, o nefret İsrail Hükümeti'nin nefretidir. Eğer Akdeniz'de bir terörden bahsedilecekse bu İsrail Hükümeti'nin uyguladığı devlet terörüdür. 19 yaşındaki silahsız, masum yardım gönüllüsünü acımasızca katledenler, hiç kimseyi saldırganlıkla, nefretle, terörle suçlamasınlar. Gitsinler aynaya baksınlar. Sivillere karşı kuvvet kullanılması hiçbir şartta, mazur görülemez. Bu bağlamda İsrail tarafından dile getirilen bahaneler, inandırıcılıktan kesinlikle yoksun. Hiçbir şekilde kabul edilemez niteliktedir.''