İsrail Başbakanı: Türkiye ile varılan anlaşmanın İsrail ekonomisi üzerinde muazzam etkileri olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile varılan anlaşmanın İsrail ekonomisi üzerinde "muazzam etkileri olacağını" belirtti.

İtalya'nın başkenti Roma'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Netanyahu, anlaşmanın önemli bir adım olduğunu söyledi. Reuters ajansının aktardığına göre, Netanyahu “Anlaşma İsrail ekonomisi üzerinde de muazzam etkiler bırakacak. ‘Muazzam’ ifadesini özellikle kullandım” dedi.

Diğer taraftan Kerry de anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtip “Görmek istediğimiz bir adımdı” ifadesini kullandı.