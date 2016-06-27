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Dünya

İsrail Başbakanı: Türkiye ile varılan anlaşmanın İsrail ekonomisi üzerinde muazzam etkileri olacak

"Anlaşma iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım"

27 Haziran 2016 13:42

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile varılan anlaşmanın İsrail ekonomisi üzerinde "muazzam etkileri olacağını" belirtti.

İtalya'nın başkenti Roma'da ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Netanyahu, anlaşmanın önemli bir adım olduğunu söyledi. Reuters ajansının aktardığına göre, Netanyahu “Anlaşma İsrail ekonomisi üzerinde de muazzam etkiler bırakacak. ‘Muazzam’ ifadesini özellikle kullandım” dedi.

Diğer taraftan Kerry de anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtip “Görmek istediğimiz bir adımdı” ifadesini kullandı.

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