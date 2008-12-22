İsrail Başbakanı Olmert bugün Ankara'da

Görev süresinin sonuna gelen İsrail Başbakanı Ehud Olmert, bugün
Ankara'da olacak. Olmert Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a veda
ziyaretinde bulunacak.
Olmert başbakanlığı boyunca birlikte
çalıştığı dünya liderlerine veda ziyaretlerinde bulunuyor. Bu çerçevede
Washington ve Londra'yı ziyaret eden Olmert'in İsrail'e dönmeden önceki
son durağı Ankara olacak.
Türkiye'ye birkaç saatlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan İsrail Başbakanı, Başbakan Erdoğan ile akşam yemeği yiyecek.
Erdoğan'ın
arabuluculuğunda başlatılan İsrail-Suriye dolaylı görüşmeleri ile ikili
ve bölgesel konuların akşam yemeğinde ele alınması bekleniyor.