İsrail Başbakanı Olmert bugün Ankara'da

Görev süresinin sonuna gelen İsrail Başbakanı Ehud Olmert, bugün Ankara'da olacak. Olmert Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a veda ziyaretinde bulunacak.



Olmert başbakanlığı boyunca birlikte çalıştığı dünya liderlerine veda ziyaretlerinde bulunuyor. Bu çerçevede Washington ve Londra'yı ziyaret eden Olmert'in İsrail'e dönmeden önceki son durağı Ankara olacak.



Türkiye'ye birkaç saatlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan İsrail Başbakanı, Başbakan Erdoğan ile akşam yemeği yiyecek.



Erdoğan'ın arabuluculuğunda başlatılan İsrail-Suriye dolaylı görüşmeleri ile ikili ve bölgesel konuların akşam yemeğinde ele alınması bekleniyor.