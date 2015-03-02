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Dünya
Deutsche Welle

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tartışmalı ABD ziyareti başladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, birçok açıdan tartışmalı kabul edilen ABD ziyaretine başladı.

02 Mart 2015 11:01


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bugün Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nde (AIPAC) konuşacak. İsrail lideri yarın ABD Kongresi'nde yapacağı konuşmada İran ile nükleer uzlaşmaya varılmasının sakıncalarına dikkat çekecek.

Başkan Barack Obama Netanyahu ile görüşmeyecek. İsrail'de iki hafta sonra genel seçimlere gidilecek. Netanyahu, Washington ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ABD ziyaretini "geleceği belirleyecek tarihi bir misyon" olarak niteledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya'nın oluşturduğu 5+1 grubu ve İran arasında yürütülen müzakerelerde nihai anlaşmaya varılamamış ve müzakereler 1 Temmuz 2015'e kadar uzatılmıştı. Müzakerelerde 1 Temmuz'a kadar nihai anlaşmaya varılması hedefleniyor. Netanyahu, varılacak anlaşmanın İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyecemeyeceğinden kaygı duyuyor.

Kerry: 'İran ile kötü anlaşma imzalanmayacak'

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran'la yürütülen müzakereler konusunda açıklamada bulundu. Diplomasiye fırsat tanımak istediklerini vurgulayan Kerry, İran'la kötü bir anlaşma imzalanmayacağı konusunda güvence verdi.

ABD ile İsrail arasındaki güvenlik ortaklığının her zamankinden daha yakın olduğuna dikkat çeken John Kerry, ABD'nin geçen iki yıl içinde 75 farklı ortamda İsrail lehine yüzlerce kez girişimde bulunduğunu kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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