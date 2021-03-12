İsrail Başbakanı Netanyahu: Türkiye ile görüşüyoruz, bu iyi bir gelişme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecinde görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Bat-Yam kentinde seçim kampanyası programı çerçevesinde seçmenleriyle bir araya gelen Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" yanıtını verdi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkilerin, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

Daha önce de İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail askerlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı ve 10 Türk vatandaşının öldürüldüğü baskın sonucunda Türkiye Tel Aviv Büyükelçisini merkeze çağırmış, İsrail'in Türkiye'nin tazminat gibi bazı taleplerini karşılaması üzerine 2016'da ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabakata varılmıştı.

Ancak ilişkiler 2018'de İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalesi ve orantısız güç kullandığı gerekçesiyle yeniden gerilmiş ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi yeniden geri çekilmişti. İki ülke ilişkileri 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki geçici maslahatgüzarlar üzerinden yürütülüyor.