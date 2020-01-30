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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

"İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç bu kadar iyi ve kalıcı olmamıştı"

30 Ocak 2020 17:10

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte açıkladıkları "Yüzyılın Anlaşması" adını verdikleri planı görüşmek üzere Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etti.

Netanyahu, sosyal medya hesabında görüşme ile ilgili "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova’da önemli bir çalışma toplantısı. İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç bu kadar iyi ve kalıcı olmamıştı. Teşekkürler Başkan Putin" paylaşımında bulundu.

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