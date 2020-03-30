İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanında Koronavirüs tespit edildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanlarından Rivka Paluch'un yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Rivka Paluch'a yapılan yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.