İsrail Başbakanı Netanyahu: Koronavirüs aşısı olanlar için bir pasaport oluşturulacak; tesislere onunla girilecek

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını satın alan İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu, aşı olan kişilerin çeşitli alanlara girmesini sağlayacak bir "pasaport" alacağını duyurdu.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein’la dün bir basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, “Bir yeşil pasaport hazırlanmasını istedim. Böylece aşı olan herkes etkinliklere, alışveriş merkezlerine, tesislere ve her türlü hizmete erişim için bir kart ya da aplikasyon gösterebilecek” dedi.

Ülkede günde 60 bin aşı yapılmasının planlandığını kaydeden Netanyahu, tüm İsraillilere aşıyı yaptırma çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı, örnek olarak kendisinin ülkede aşıyı yaptıracak ilk kişi olacağını söyledi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşıları İsrail'e ulaştı.