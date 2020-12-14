İsrail Başbakanı Netanyahu karantinaya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile cuma gününe kadar karantinaya alındı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını İsrail'de yayılmaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, dün Koronavirüs testi pozitif çıkan Likud Mahkemesi Başkanı Michael Kleiner ile temaslı olduğu gerekçesi ile Cuma gününe kadar kendisini karantinaya aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Covid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu'ya dün ve bugün yapılan Covid-19 testlerinin ise negatif çıktığı bildirildi.