İsrail Başbakanı Netanyahu hastaneye kaldırıldı

İsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yüksek ateş şikayetiyle acil olarak Hadassah Sağlık Merkezi'ne götürüldüğünü ve muayane edildiğini bildirdi.

Y Net News'in aktardığına göre, Netanyahu daha önce geçirdiği hastalığın nüksetmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorunun, daha önce Netanyahu'ya istirahat etmesi gerektiğini söylediği, ancak Netanyahu'nun bu uyarıyı dikkate almadığı belirtiliyor.

Yetkililer, muayanenin sürdüğünü, ancak Netanyahu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını, yakın zamanda taburcu edileceğini söyledi. Muayane sonucunda, Netanyahu'nun hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği tespit edildi.

Netanyahu daha önce de boğaz enfeksiyonu nedeniyle pek çok randevusunu iptal etmek zorunda kalmıştı.

İsrail Başbakanı'nın hastaneye kaldırılması, İsrail polisi tarafından eşiyle birlikte hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasının birkaç gün sonrasına denk geldi.