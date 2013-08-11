İsrail Başbakanı Netanyahu fıtık ameliyatı oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fıtık ameliyatı oldu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, gün içinde karın bölgesinde gelişen acılardan şikayetçi olan Netanyahu’nun ilk önce özel aile doktoru tarafından muayene edildiği ve göbek bağı fıtığı teşhisi ile Kudüs'teki Hadas Ein Kerem tıp merkezine sevk edildiği bildirildi.

‘Bugün taburcu olacak’

Buradaki doktorlar tarafından muayene edilen Başbakan Netanyahu'nun ameliyat olması gerektiğine karar verildi. Ameliyat, akşam saatlerinde yapıldı.

Kudüs'te bulunan Hadassah Ein Kerem Hastanesi'ne kaldırılan Netanyahu'nun ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Dr. Yuval Weiss, "Kendisini nekahat ünitesine aldık. Bugün öğleden sonra taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.