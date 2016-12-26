T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'den açıklama istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin ülkesindeki büyükelçisi Dan Shapiro'yu başbakanlığa çağırdı

26 Aralık 2016 07:13

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Cuma günü İsrail'i 1979'dan bu yana ilk kez Yahudi yerleşim birimlerine yönelik politikası nedeniyle kınamasının ardından, İsrail ile ABD arasındaki gerginlik artıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çekimser kalarak karar tasarısının kabul edilmesini sağlayan ABD'nin ülkesindeki büyükelçisi Dan Shapiro'yu başbakanlığa çağırdı.

Aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanı da olan Binyamin Netanyahu, Dan Shapiro'dan, ABD'nin oylamadaki tutumuyla ilgili açıklama istedi.

Netanyahu-Shapiro görüşmesi ile ilgili olarak taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden ABD daha önce yıllarca, veto yetkisini kullanarak İsrail'in Konsey tarafından kınanmasını engellemişti.

İsrail: BM'nin yerleşimlerle ilgili kararına uymayacağızBM Güvenlik Konseyi: İsrail yerleşimlere son vermeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha önce Obama yönetimini karar tasarısının hazırlanmasına öncülük etmekle suçlamıştı.

Washington suçlamayı reddetmiş, İsrail ise karar tasarısına destek veren tüm ülkelerin büyükelçilerinden açıklama istemişti.

BM Güvenlik Konseyi'nde 14 lehte ve bir çekimser oyla kabul edilen kararda, "İsrail hemen ve tamamen, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere, işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmalı" ifadesi yer alıyor.

Karrada ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin 'yasal dayanağının olmadığı' ve 'İsrail-Filistin Sorunu'na iki devletli çözümü tehlikeye attığı' belirtiliyor.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal etmişti.

O tarihden bu yana bölgede inşa edilen 140'a yakın yerleşim biriminde yaklaşık 500 bin Yahudi yaşıyor.

Yerleşim birimleri uluslararası hukuka göre "yasa dışı" sayılsa da, İsrail bu görüşe itiraz ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Başbakanı Binyamin Netanyahu ABDDan ShapiroNetanyahu Shapiro ABDBM Güvenlik KonseyiMilletlerGüvenlik Konseyi CumaYahudiABDBaşbakanı Binyamin NetanyahuDışişleri BakanıBinyamin Netanyahu Dan Shapiro ABDGüvenlik Konseyi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24