İsrail Başbakanı Netanyahu: Hitler Yahudileri yok etmek istemedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hitler'in Yahudileri yok etmek istemediğini" iddia etti. Netanyahu, "Hitler Yahudileri yok etmek değil sürgün etmek istemişti. Filistin Müftüsü Hacı Emin Hüseyni Berlin'e giderek ona, 'Yahudileri sürgün edersen hepsi buraya (Filistin'e) gelir. Onları yak' dedi" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudileri katletmesi için Hitleri "zamanın Filistinli Müftüsü Hacı Emin Hüseyni'nin ikna ettiğini" ileri sürdü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, dün Kudüs'te düzenlenen "37. Dünya Siyonist Kongresi'nde" konuşan Netanyahu, "Hitler Yahudileri yok etmek değil sürgün etmek istemişti. Filistin Müftüsü Hacı Emin Hüseyni Berlin'e giderek ona, 'Yahudileri sürgün edersen hepsi buraya (Filistin'e) gelir' dedi. Hitler, 'Peki ne yapayım onlara?' diye sordu. Hüseyni 'Onları yak' dedi" iddiasında bulundu.

"Hitler değil, Filistinliler sorumlu"

Netanyahu'nun, Yahudi soykırımı için Hitler yerine Filistinlileri suçlayan açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekerken, İsrail medyasında da Netanyahu'nun bu iddiasının "Yahudi soykırımını inceleyen en önemli tarihçiler tarafından bile reddedildiği" yönünde haberler yer aldı.

Almanya'da Hitler yönetimi, 1939-1945 döneminde Yahudiler başta olmak üzere Romanlar, Nazi aleyhtarı Almanlar, engelliler, savaş tutsakları, Lehler ve diğer Slavların da aralarında olduğu milyonlarca kişiyi sistematik olarak katletmişti. II. Dünya Savaşı sırasında soykırıma kurban giden toplam Yahudi sayısının 6 milyon olduğu belirtiliyor. İsrail'de Holokost'un (Yahudi soykırımı) kurbanları için her yıl 27 Nisan'da anma törenleri yapılıyor.