İsrail Başbakanı: Eşim tarafından arabadan atıldığım iddiası doğru değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir gazeteciye açtığı tazminat davasında ifade verdi ve davaya konu iddiaların aksine, bir tartışma sırasında karısı tarafından arabadan atılmadığını söyledi.

Gazeteci Igal Sarna, yaklaşık bir yıl önce kendi Facebook sayfasında; başbakanın araç konvoyunun Tel Aviv ile Kudüs arasındaki otobanda gece yarısı yolculuk ederken, Sara Netanyahu'nun sinirli bir anında, konvoyu durdurup eşi Binyamin Netanyahu'nun araçtan inmesini istediğini yazdı.

Netanyahu çifti, bu iddialar üzerine Sarna'ya tazminat davası açtı.

Başbakan Netanyahu, söz konusu iddiaları "gülünç", "abes" ve tamamen uydurma olarak nitelendirdi ve Sarna'nın çok ileri giderek, bu hikayeyi uydurduğu gerekçesiyle tazminat davası açmaya karar verdiklerini söyledi.

Tel Aviv'deki bir mahkemede ifade veren Sarna, "Başbakanın eşi tarafından araçtan atıldığı mı, yoksa kendisinin mi indiğinden çok da emin değilim" dedi ve hikayeyi başbakanın korumalarından birini tanıyan bir arkadaşından duyduğunu da sözlerine ekledi.

Facebook mesajı, 1.500 kez paylaşıldı ancak dava süreci çok daha fazla ilgi çekiyor.

Söz konusu davayla birlikte, Sara Netanyahu'nun hükümetteki etkisiyle ilgili de sorular ortaya atılmaya başlandı.

Netanyahu çiftinin medya ile iniş çıkışlı bir ilişkisi var. Başbakan Netanyahu Ocak ayında basını "solcu" ve "Bolşevik" olarak tanımlamış ve medya kuruluşlarının kendisini görevinden etmeye çalıştıklarını söylemişti.

Netanyahu çifti, gazeteciden 76 bin 500 dolar tazminat, yazılı özür ve Facebook'taki gönderiyi kaldırmasını talep ediyor.