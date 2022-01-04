İsrail Başbakanı Bennett: Koronavirüs aşısının dördüncü dozu, antikoru 5 kat artırıyor

İbranice değil İngilizce konuşmayı tercih eden Bennett, "Dördüncü dozun uygulanmasından 1 hafta sonra, aşılanan kişideki antikor seviyesinde 5 katı artış olduğunu görüyoruz. Bu da çok büyük ihtimalle virüsün yayılması, hastaneye yatış ve ağır semptomlar karşısında önemli bir artış anlamına geliyor" dedi.