İsrail Başbakanı Bennett, bölgedeki gerilim için Hamas'ı suçladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tuttu.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "son bir hafta içinde" yaşananları "Hamas öncülüğünde İsrail aleyhine bir kampanya" şeklinde tanımladı.

Bennett, İsrail'deki tüm halkların; Yahudi, Müslüman, Hristiyanların kutsal günlerini güven içinde geçirmesi için elinden geleni yaptığını savundu.

"Yalanlara ve Yahudilere karşı şiddete katılmama çağrısında" bulunan Bennett, uluslararası kanunlara göre doğusu işgal altındaki Kudüs'ün "herkese açık kalacağı" vaadinde bulundu.

İsrail'in güneyinde saldırı alarmları çaldı

Bu arada İsrail ordusu, Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiğini açıkladı. Olay sırasında İsrail'in güneyinde saldırı alarmlarının çalındığı belirtildi.

Gazze'deki Filistinli silahlı direniş gruplarından olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

- Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya cuma ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdiğini açıklamıştı. (AA)