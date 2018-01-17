İsrail Başbakanı: ABD, büyükelçiliğini Kudüs'e bu yıl içinde taşıyacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Netanyahu, "Yeni bir çağın başlangıcı" olarak nitelediği Hindistan ziyareti sırasında Kudüs'ü İsrail'in başkenti oalrak tanıyan ABD'nin, büyükelçiliğini bu yıl içinde Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.

İsrail basınındaki haberlere göre Netanyahu, Delhi'den Gucerat'a giderken uçakta gazetecilere konuştu. ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımın büyük bölümünü kesmesiyle ilgili görüşü sorulan Netanyahu, şu anda ABD'de daha önce hiç görülmemiş 3 şey yaşandığını söyledi. Netanyahu bahsettiği 3 şeyin ilkinin büyükelçiliğin taşınması meselesi olduğunu belirterek, "Kesin görüşüm, ABD'nin büyükelçiliğini insanların düşündüğünden daha kısa sürede, 1 yıl içinde taşıyacağı yönünde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in bakenti olarak tanıma kararı aldıklarını söylemiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam İşbirliği Konferansı'nı toplamıştı. 56 üye ülkeden sadece 16 liderin katıldığı konferansta, Erdoğan, şunları kaydetmişti:

"Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz. ABD'nin hukuksuz kararına sadece İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı tanımayan ülkelere teşekkür ediyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihinde aldığı karara göre hiçbir ülke Kudüs'te büyükelçilik bulunduramaz."

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