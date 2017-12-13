İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs gündemiyle toplandı; 56 üye ülkeden sadece 16 lider katıldı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Kudüs için olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, Dışişleri Bakanları toplantısıyla başladı. Zirveye Suudi Arabistan’dan devlet başkanı düzeyinde katılım olmazken, zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilci katıldı. Zirvenin devlet başkanları listesinde bir sürpriz isim ise dikkat çekti. Başka bir toplantı için İstanbul’da bulunan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, misafir olarak toplantıda bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı, Lütfi Kırdar Kültür ve Kongre Merkezinde düzenleniyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilci katılıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından şu ifadeleri kullandı:

Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz.

ABD'nin hukuksuz kararına sadece İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı tanımayan ülkelere teşekkür ediyoruz.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 tarihinde aldığı karara göre hiçbir ülke Kudüs'te büyükelçilik bulunduramaz

"İsrail terör devletidir"

10 yaşında çocukları o terörist askerler gözaltına alıyor ve demir kafeslerin içine yığıyor. Bunlar terörist değil de nedir? Ey Trump sana daha neyi anlatalım gerçekler ortada İsrail yaptığı tüm terör eylemleri için ödüllendiriliyor. İsrail bir işgal devletidir. İsrail aynı zamanda terör devletidir.

"Tüm insanlığa tehdit kapısını açmıştır"

Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz.

"196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum"

Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum."

Açılış konuşmasını Çavuşoğlu'ndan

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, saat 08.30’da Dışişleri Bakanları toplantısıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu açılış konuşmasının ardından basın mensuplarına kapatılan toplantıda, İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarına şöyle seslendi:

Zulme dur demek için toplandık

“Bugün zulme dur demek için toplandık. ABD yönetimi geçtiğimiz hafta aldığı kararla insanlık vicdanını yaraladı. Hem de derinden yaraladı. ABD’nin attığı bu adım İsrail’in Kudus’ü işgal girişimini meşrulaştırmayı hedefliyor. İslam ümmetinin bu tabloya sessiz kalmasını bekliyorlar. Ama biz hiçbir zaman susmayacağız. Bu zorbalık, barış olasılığını ve ortak yaşam zeminini yok eder. ABD’nin aldığı bu karar bizim için yok hükmündedir.

Altında imzası bulunan kararları ihlal ediyor

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla tüm dünyaya yaptığı çağrıyı yenilemek istiyoruz. Gelin üç semavi dinin kutsal mekanı olan Kudüs’e sahip çıkalım. Karşı karşıya olduğumuz duruma bir bakın. BM Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesi, altında kendi imzası bulunduğu kararları ihlal ediyor.

Öncelik Filistin'in tanınması

Değerli kardeşlerim, peki bizler ne yapıyoruz? Neler yapacağız? Öncelikle Filistin devletinin diğer tüm ülkelerce tanınması gerekiyor. Bunun için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bir tarafta işgalci konumunda olduğu BM kararlarıyla tespit edilmiş İsrail var. Diğer tarafta ise işgal altında olduğu uluslararası toplumca kabul edilen, üstelik her geçen gün daha fazla toprağı gasp edilen Filistin var. Geldiğimiz noktada Filistin devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir. Diğer ülkeleri Filistin devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz. Bu noktada hayati önem arz eden bir diğer husus, Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır.

Hukuk çizgisinden ayrılmadan mücadele

Değerli kardeşlerim, bu mücadelede hukuk çizgisinden elbette ayrılmayacağız. Provokasyonlara kapılmayacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın tüm organlarının ve Kudüs Komitesi ile Kudüs Temas Grubu gibi mekanizmalarının sağlayacağı destek son derece önemlidir. Bu mekanizmaları da çok aktif bir şekilde kullanmamızda fayda var. Kudüs’ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla izin veremeyiz. Yapılacak olan olağanüstü zirve, İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecektir. Bu davayı, bu bayrağı hep beraber daha ileriye birlikte taşıyacağız.”

Zirveye katılan liderler

Zirveye Suudi Arabistan’dan devlet başkanı düzeyinde katılım olmadı. Zirvenin devlet başkanları listesinde bir sürpriz isim ise dikkat çekti. Başka bir toplantı için İstanbul’da bulunan Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, misafir olarak toplantıda bulundu.

Katılımcı listesinde yer alan liderler ise şöyle sıralandı:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yemen Cumhurbaşkanı Abdrabuh Mansour Hadi, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Umman Kralı’nın özel temsilcisi Seyit Assad bin Tarıq Al Said, Katar Emiri Şeyh Tamim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Brunei Kralı Hasan El-Bolkiah, Cibuti Başbakanı Abdulkader Kamil Mohamed, Kazakistan Meclis Başkanı Kassım Jomart Tokayev, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Faiez Serrag, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Ürdün Kralı Abdullah, Özbekistan Senato Başkanı Nigmatulla Yuldaşev, Malezya Başbakanı Najib Razzak, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani. (T24'ün notu: 57 ülkenin katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Suriye'nin üyeliği, savaş nedeniyle askıya alınmıştı)