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Dünya
Deutsche Welle

İsrail barış görüşmelerinden çekildi

Filistin’de El Fetih ve Hamas’ın birlik hükümeti oluşturma kararının ardından İsrail barış görüşmelerinden çekildiğini açıkladı.

24 Nisan 2014 22:29


Filistin'de Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı Fetih hareketinin, Gazze'de kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı Hamas ile anlaşmasına İsrail'in tepkisi sert oldu. Perşembe günü olağanüstü toplanan güvenlik kabinesi, Filistinlilerle barış görüşmelerinden çekilme kararı aldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasındaki anlaşmaya atıfta bulunularak, “Kabine İsrail hükümetinin Hamas tarafından desteklenen bir Filistin hükümeti ile müzakere etmeyeceğine oybirliği ile karar vermiştir” denildi. Açıklamada ‘Hamas'ın, İsrail'in yok edilmesi çağrısı yapan bir terör örgütü olduğu' vurgulandı.

El Fetih ve Hamas arasında varılan anlaşma, beş hafta içinde bir geçici birlik hükümeti oluşturulmasını ve altı ay içinde başkanlık ve meclis seçimlerine gidilmesini öngörüyordu.

Toplantı sonrasında NBC televizyonuna konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas ile birlik hükümeti kurulması kararının barış süreci açısından ‘geriye doğru dev bir adım' olduğunu belirterek, “Hamas ile pakt barışı öldürür” diye konuştu.

İsrail'in barış görüşmelerinden çekilme kararına Filistin tarafından yanıt gecikmedi. Filistinli başmüzakereci Saib Erakat, Filistinlilerin bu karar karşısında ‘tüm seçenekleri' gözden geçireceklerini belirterek, ”Filistinlilerin şu anki önceliği iç barış ve ulusal birliktir” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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