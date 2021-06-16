İsrail, atılan "yanıcı balonlar" nedeniyle Gazze Şeridi'ni uçaklarla vurdu

İsrail, geçen ay meydana gelen 11 günlük çatışmadan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıların Filistin tarafından gönderilen "yanıcı balonlara" karşı yapıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, uçaklarının çarşamba sabahın erken saatlerinde Gazze kenti ve Han Yunus kasabalarındaki Hamas hedeflerini vurduklarını belirtti.

Öte yandan İsrail itfaiyesi, Filistin'den gönderilen "yanıcı balonların" açık alanlarda 20 yangına sebep olduğunu belirtti. Ordu, saldırıların bu hamleye karşı yapıldığını söyledi.

Hamas sözcüsü, "Filistinliler cesur direnişe ve hakları ile kutsal alanlarını korumaya devam edecektir" dedi.

İsrail'de düzenlenen bir milliyetçi yürüyüşte "Araplara ölüm" diye slogan atılması gerilimi tırmandırmıştı. Dün İsrail polisi, bu yürüyüşü protesto eden Filistinlilere plastik mermilerle müdahale etti.

İsrail'de aşırı sağcı Naftali Bennett yönetimindeki koalisyon 3 gün önce göreve başladı.